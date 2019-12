10 attori di Hollywood rifiutati per recitare ruoli cult in film da Oscar FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sono tante le star diche hanno rifiutato o che sono state bocciate per un ruolo iconico, eccone alcune: Jack Nicholson, Michael Corleone (Il Padrino) Il nostro amatissimo Joker rifiutò il memorabile ruolo del boss della mafia in favore di Al Pacino, perché era convinto che «gli italiani dovessero fare gli italiani». Gwyneth Paltrow, Rose (Titanic) Ve la immaginereste avvinghiata a Leo DiCaprio sulla prua del Titanic, al posto di Kate Winslet? Prima di prendersi la rivincita con l’per Shakespeare in Love, la dolce Gwyneth fu scartata per il ruolo nelromantico per eccellenza. John Travolta, Forrest (Forrest Gump) Tony Manero rifiutò il ruolo che valse l’a Tom Hanks ammettendo, solo, in seguito che «rinunciare a Forrest Gump è stato un grosso errore». Tom Cruise, Tony Stark (Iron Man) Riuscireste a immaginare Tom Cruise nell’armatura di “Iron ...

