Volley | Superlega 2019-2020 | 13 giornata Festa di Natale per Trento | battuta in rimonta

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ladiè tutta dell’Itas Trentino che vince 3-1 la prima sfida natalizia dellacontro una Consar Ravenna che esce dal campo non senza rimpianti.vince ma non convince del tutto: per alcuni tratti di gara soffre il gioco spumeggiante dei romagnoli e riesce a salvarsi solo grazie alle giocate dei campioni di cui dispone ma i meccanismi dei tempi migliori, soprattutto della scorsa stagione, al momento sono solo un ricordo e la speranza per l’Itas è che questa vittoria possa sbloccare anche dal punto di vista psicologico una situazione non semplice. Lorenzetti lascia in panchina Kovacevic e getta nella mischia Aaron Russell in banda, mentre Bonitta fa esordire Oreste Cavuto che ha smaltito il problema alla spalla, lasciando a riposo Lavia. La Consar Ravenna si conferma tonica in avvio di gara, mentre in casac’è da spazzolare via ancora ...

