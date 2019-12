Virtus Bologna-Fortitudo Bologna oggi | orario d’inizio | tv | streaming 25 dicembre

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), le due anime di, di fronte a Natale: è lo spettacolo del derby più famoso del basket italiano. Sotto le Due Torri è passato di tutto: finali scudetto, sfide storiche di Eurolega (una semifinale in Final Four, i celebri quarti con rissa del 1998), sfide playoff dagli esiti imprevedibili, incontri in Coppa Italia, fino all’ultimo doppio confronto in Serie A2, dove entrambe le squadre erano finite, per motivi diversi, nell’annata 2016-2017. Dopo dieci anni, il derby torna in A, con laprima e laquarta in campionato, ma è un dato relativo quando si parla della sfida tra le due bolognesi, che normalmente esula da simili ragionamenti. Infinita la lista dei simboli della stracittadina a partire dal fatidico 151966: da una parte Dado Lombardi, John Fultz, Roberto Brunamonti, Russ Schoene, Kresimir Cosic, Alessandro Abbio, Sasha ...

Leggi la notizia su oasport

En24_News : Live / LIVE Segafredo Virtus Bologna – Pompea Fortitudo Bologna – Lega Basket Serie A – December 25, 2019… - matte051 : Mio padre si è messo a guardare su YouTube un TeamSystem-Kinder del 1997. ... È Natale, e non vorrei incazzarmi. Va… - VuNereBologna : ?? 15° Giornata #LBASerieA ?? Segafredo Virtus Bologna ?? Pompea Fortitudo Bologna ?? Game Preview:… -