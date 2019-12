VIDEO | Serie A Basket 2019-2020 | Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 94-62 Highlights e

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un derby di Natale in quel di, valido per il campionato diA di, davvero mai in discussione. Laha deciso di mettere subito in chiare le cose e chiudere la pratica sin dalla prima metà di gara. Tutto troppo facile per le V Nere che si impongono per 94-62 sulla. Andiamo a rivivere la stracittadina bolognese con glie le più spettacolari giocate.: HIGLIGHTSCome iniziare al meglio il derby di: spiega Stefan Markovic #Eurosport#LBAA @bo pic.twitter.com/oRAKDGAAoV — Eurosport IT (@Eurosport IT) December 25,Stefan Markovic sembra abbastanza ispirato questa sera… #Eurosport#LBAA @bo pic.twitter.com/8s9p5P04XG — Eurosport IT (@Eurosport IT) December 25,È arrivato anche Milos Teodosic al derby di! ...

Leggi la notizia su forzazzurri

