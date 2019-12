Vibo,migliaia in marcia per carabinieri

petergomezblog : Vibo Valentia, la marcia di Libera dopo la maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: due minuti di applausi per i cara… - RaiNews : Vibo Valentia, migliaia a 'Passeggiata della legalità'. Il Prefetto sospende il sindaco di Pizzo - eziomauro : Marcia per la legalità, in migliaia alla manifestazione a Vibo Valentia -

La vigilia di Nataledi cittadini hanno sfilato per le strade diValentia per esprimere "vicinanza e gratitudine" aidopo l'operazione anti 'ndrangheta con la quale, su delega del procuratore di Catanzaro Gratteri, hanno arrestato 334 mafiosi e sgominato il sanguinario clan Mancuso. La, organizzata da Libera, si è conclusa al comando deidi, con sindaci e cittadini del comprensorionese che gridavano "grazie,grazie" per aver ripulito un pezzo di Calabria dalla 'ndrangheta.(Di mercoledì 25 dicembre 2019)