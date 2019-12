Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 20 | 30

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)25 DICEMBREORE 19.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA, E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDNETE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA FLAMINIA PROEGUENDO VI SON ORALLENTAMETNI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E COLOMBO SPSOTIAMOCI SULL’APPIA DOVE SI RALLETNA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO LAZIALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREIZONE DELLA NOMENTANA ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE VI SONO RALLENTAMENTI TR LA SOTRTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA TRIONFALE A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL ...

