Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 17 | 45

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)25 DICEMBREORE 17.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA, E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA TRA VIA COLLE FIORITO E VIA DEL LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA, SI RALLENTA IN VIA APPIA AD ALBANO ALL’ALTEZZA DI VIA MATTEOTTI IN DIREZIONE VIA DELLE MOLE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A TORRENOVA TRA VIA DI TORRENOVA E VIA ANTONIO INGEGNOLI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE AD ANGUILLARA SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE REGINALDO BELLONI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATI DELLA RENA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A CERVETERI RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA SETTEVENE PALO TRA VIA SI SAN PAOLO E VIA DOGANALE NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE NEPESINA SI RALLENTA A NEPI TRA VIA DEL CERRO E VIA DELLE TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 ...

