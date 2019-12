Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 16 | 30

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)25 DICEMBREORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO, E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAAL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DISAGI SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, ATTUALMENTE CHIUSE TUTTE LE LINEE DELLA METROPOLITANA DIE INTERROTTA LA ...

