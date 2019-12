Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 12 | 30

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)25 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO, BUON NATALE E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLA PONTINA ALLA A1 DIRAMAZIONESUD, IN INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A VIA APPIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI CAMPOVERDE DIREZIONE LATINA SULLA A24-TERAMO CODE PER LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREIZONE TERAMO RALLENTAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONENORD DAL RACCORDO A SETTEBAGNI SULLA CASILINA CODE A TRATTI DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA LENTA– FIRENZE RISULTA RALLENTATA PER DANNI CAUSATI DALLE CODIZIONI METEO DEL GIORNI SCORSI PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE ORE 14:30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16:00 DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A ...

