Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 11 | 30

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)25 DICEMBREORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO, BUON NATALE E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCENDETE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE OSTIA. PRESTARE ATTENZIONE SU VIA APPIA BIS SI REGISTRA QUALCHE RALLENTAMENTO IN LOCALITA ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, IN QUESTO CASO CI TROVIAMO NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA LENTA– FIRENZE RISULTA RALLENTATA ...

