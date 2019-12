Versilia | incidente nella notte | morto 16enne

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)mortaledi Natale a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in, in provincia di Lucca. A perdere la vita è stata la giovane promessa del nuoto Dario D'Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato.Il giovanissimo, riuscito a conquistare cinque titoli italiani under 18 ai campionati assoluti, stava viaggiando a bordo del suo scooter quando, in una dinamica ancora da chiarire, si è scontrato con un'automobile ed è stato sbalzato contro un muretto.Inutili i repentini soccorsi, ilsul colpo. Pordenone, 17enne muore incon la moto ricevuta per Natale Fiume Veneto (Pordenone): un ragazzo di 17 anni è deceduto dopo aver fatto uncon la moto da cross regalata per Nataleé stato pubblicato ...

