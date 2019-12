Versilia | incidente in scooter | muore 16enne campione nuoto pinnato

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un ragazzo di 16 anni, Dario D'Alessandro,italiano under 18 di, è morto la notte scorsa in unstradale. È successo intorno alle 2.30 a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in, in provincia di Lucca. Iltornava a casa inIl giovane stava tornando a casa, in sella al suo, dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta. Dalle prime ricostruzioni sembra che il, mentre viaggiava lungo la via Sarzanese, abbia prima urtato un'auto che lo precedeva e poi sia finito contro un muretto.

