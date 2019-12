Versilia | Dario D’Alessandro | campione di nuoto pinnato | perde la vita a 16 anni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), tragedia nella notte di Natale:D’Alessandro, 16di, ha perso lasu una delle strade di Capezzano Pianore, in provincia di Lucca. Il ragazzo che aveva fatto parte anche della Nazionale azzurra, ha perso il controllo dello scooter che guidava e si è schiantato contro un muretto. Terribile lutto nel mondo dello sport: nella notte di Natale ha perso laD’Alessandro, 16italiano under 18 di. Il ragazzo era tornato a casa dalla festa di Natale passata insieme agli amici ma era riuscito per comprare le sigarette verso le 2,30 di notte. Era a bordo dello scooter di suo padre quando, lungo la via Sarzanese, a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in, in provincia di Lucca, ha urtato una panda. Il ...

Leggi la notizia su bigodino

lapsus3 : RT @luca_ok: E' morto a sedici anni, la notte di #Natale, sbalzato dalla sella del suo scooter contro un muretto, in una delle strade di Ca… - sportli26181512 : Incidente in scooter: è morto Dario D'Alessandro, promessa 16enne di nuovo pinnato: Incidente mortale in Versilia,… - simo26110561 : RT @Libero_official: Addio a Dario D'Alessandro, campione di nuoto under 18: tragico schianto in scooter nella notte -