(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Politica e Chiesa, in teoria poteri separati, ma in pratica? Fa discutere il caso di unadi. “

Leggi la notizia su laprimapagina

SkyTG24 : Vercelli, bollettino parrocchiale invita cittadini a non votare Salvini - Laprimapagina : #Vercelli La parrocchia di Santa Maria Maddalena invita a non votare Salvini - LaVoceRedazione : VERCELLI. Nel bollettino della parrocchia la nota politica: “Non votare Salvini” via @@LaVoceRedazione -