Venezuela | un anno dopo il tentato golpe | nessuno ne parla più | ma oggi il paese vive il

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Era il 23 gennaio 2019 quando Juan Guaidó, presidente dell’Assemblea Nazionalena, si autoproclamò presidente ad interim del. Sembrava l’inizio di una nuova era per il. Appato dagli Stati Uniti, Guaidó si presentava come l’uomo in grado di rovesciare il regime chavista e di portare ilal voto. Difatti, le elezioni del maggio 2018, che avevano confermato Nicolás Maduro per un secondo mandato, non erano state riconosciute dalla maggior parte della comunità internazionale. In pochi giorni ilmento europeo, gli Stati Uniti, il Canada e dieci stati latinoamericani tra cui Argentina, Brasile, Cile, Colombia e Peru riconobbero Guaidó come presidente del. Il mondo si mobilitava inviando aiuti umanitari e organizzando eventi al confine tra Colombia e. Il regime chavista sembrava sull’orlo del collasso. Ma, contro ogni previsione e a ...

Leggi la notizia su tpi

matteorenzi : L'Italia dovrà decidere se giocare da protagonista la partita del proprio futuro o restare alla finestra come accad… - heart2destroy_ : RT @matteorenzi: L'Italia dovrà decidere se giocare da protagonista la partita del proprio futuro o restare alla finestra come accaduto per… - SolidariaVilla : RT @GenCar5: Chi ricorda Juan #Guaidó? Tra un mese festeggerà un anno da autoproclamato presidente del #Venezuela. Intanto rilascia un'inte… -