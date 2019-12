Usa | rapina una banca ma poi lancia i soldi ai passanti gridando “buon Natale” Arrestato

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Grottesca storia “natalizia” che arriva dagli Stati Uniti. Un uomo di 65 anni, David Wayne Oliver, hato unanella città di Colorado Springs. Uscito dall’edificio col malloppo, però, l’uomo ha sorpreso tutti iniziando are per aria le banconote, raccolte daiche si trovavano nei paraggi. Il tutto al grido di “buon Natale!”. La bizzarra vicenda si è conclusa qualche minuto dopo in un caffè di Starbucks, dove la polizia ha raggiunto il 65enne per arrestarlo. Oliver, attualmente, si trova nel carcere di El Paso, in attesa che venga avviato il procedimento giudiziario a suo carico (e impossibilitato a pagare la cauzione fissata a 10mila dollari). Se il gesto “magnanimo” dell’uomo appena fuori dallaè risultato persino divertente, quanto avvenuto poco prima nella Academy Bank lo è stato invece molto ...

