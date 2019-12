Usa 2020 | detenuti usati per la sua campagna di Bloomberg Siluro sul miliardario

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Una società appaltata da Mike, candidato alla nomination democratica per la Casa Bianca, ha impiegato iper fare telefonate dielettorale in vista delle presidenziali. La notizia era stata data inizialmente dal sito The Intercept, che specificava come le telefonate arrivassero in almeno un caso da un carcere dell’Oklahoma, utilizzato per questi servizi da un’azienda del New Jersey. Ad ammetterlo è stato lo stesso, che ha però a però aggiunto di aver già liquidato la società di call center che usava i carcerati. «Ne siamo venuti a conoscenza quando un giornalista ci ha telefonato», si è giustificatoin un comunicato ufficiale. «Ma appena capito attraverso quale sub-appaltatore aveva fatto questa cosa, abbiamo liquidato loro e l’azienda che li aveva ingaggiati». Earlier today, a news outlet accurately ...

