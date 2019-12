URBI ET ORBI | SANTA MESSA NATALE 2019 Diretta video | benedizione Papa | i temi caldi

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)etdi: preghiera, remissione peccati e indulgenza. IperFrancesco: di cosa parlerà.

Leggi la notizia su ilsussidiario

Pontifex_it : L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità ferita. Sciolga il nostro cuore spesso indurito ed egoista e ci renda stru… - Pontifex_it : Per ascoltare l’Urbi et Orbi - vaticannews_it : #24dicembre Tutto pronto nella #BasilicadisanPietro per la #Messa della Notte di #Natale. Dopo la processione d’ing… -