«Un tumore sarebbe stato meglio della droga» | storia di una mamma che ha denunciato suo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Elegante e col viso stanco, buono, ma ferito. Michela – il nome è di fantasia – ha voglia di raccontare questa, perché mai avrebbe voluto viverla. Il protagonista è suo figlio. Alessandro ha 23 anni e sida quando ne aveva 15. Hashish, marijuana e poi cocaina. Tante canne, e tanta coca: Alessandro è un tossicodipendente grave. Michela lo haa settembre. Lo ha fatto finire in carcere. Perché in Italia, dice, «non c’è altro modo di far rimanere rinchiuso – e quindi lontano dalla– un tossicodipendente grave». Michela è una madre esasperata, ma che lotta ancora. E che arriva a dire che «un cancro» di tutto questo. «Ci fosse capitato un», dice, quasi con serenità. «Almeno avremmo avuto davanti una persona che ragionava. Una persona in grado di dire: ‘Ho un, mi posso curare, ...

Leggi la notizia su open.online

