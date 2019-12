(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Anche gli amatissimi abitanti di palazzo Palladini si preparano a festeggiare il. Glidella puntata di Unaldel 252019 ci informano che l’aria di tensione che ha caratterizzato diverse storyline di quest’ultimo periodo tenderanno ad affievolirsi grazie alla magia che la festa più attesa dell’anno è solita portare. Anche le situazioni più difficili sembreranno allentarsi fortunatamente. Si tratta solo di una breve tregua natalizia o la pace sarà destinata a perdurare? Come leggiamo da TV SOAP la convivenza tra Otello (Lucio Allocca) e Renato (Marzio Honorato) diverrà sempre più difficile, mentre i fratellini Jimmy (Gennaro De Simone) e Bianca (Sofia Piccirillo) saranno alle prese con un non meglio specificato “cortocircuito temporale”, ma grazie a questo imprevisto i due bimbi scopriranno il vero significato del ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Un posto al sole, spoiler 25-27 dicembre: natale a rischio per Serena e Filippo - - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Mal - Sole, Pioggia e Vento 1970 San Remo 9 posto Top 61 su Radio Italia Charleroi - dariafisio : Stessa storia Stesso posto Amici di sempre Belli come il sole -