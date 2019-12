Ultime Notizie Roma del 25-12-2019 ore 08 | 10

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ieri nella messa della notte di Natale in una basilica di San Pietro gremita di fedeli Papa Francesco ha interpretato il mistero della Natività con le parole dell’apostolo Paolo dalla grazia di Dio di chiamata spiegato perché è completamente gratuita e qui in terra Tuttofare rispondere alla logica del Dare per avere più arriva gratis il suo amore non è negoziabile non abbiamo fatto nulla per meritarle non potremo mai visto un pensarlo E l’amore l’amore che trasforma la vita rinnova la storia libera dal male in fondo e pace Gioia ha detto nell’omelia il pontefice mezzanotte ci rendiamo conto aggiunto che mentre non eravamo all’altezza e gli si è fatto per noi piccoletta mentre andavamo per i fatti nostri e gli è venuto da noi proseguito Francesco Natale ci ricorda che Dio ...

