(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Eccoci,la pausa natalizia, di nuovo pronti ad immergerci nel sorprendente mondo disul, il festival del circo contemporaneo diretto da Carlo Bruni che il Comune die il suo Assessorato alle Culture, con la collaborazione dell’Associazione delle Arti e con il sostegno ancheRegione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese, ci assicura, non smetterà più di accompagnarci sino all’epifania. Cosa ci aspetta dunque il 26 e il 27, per questa ripresa? La famiglia sorprende sin dall’accoglienza in quel curioso foyer che separa i due Teatri Mobili “parcheggiati” in piazza Gradenigo, detta Sant’Agostino. La compagnia nomade è nota come Girovago e Ronse non fosse che, crescendo, ai genitori Marco e Federica, si sono associati i figli Rugiada, con il suo sposo Facundo e Tommaso, che ne hanno fondata una seconda: Dromosofista. Il Foyer diventa un terzo teatro animato ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : TRANI SUL FILO: Trani sospesa sul filo della magia, gli appuntamenti dopo Natale - - armandazzo : RT @lucianocapone: Ricordate il sen.Azzollini? 2013, inchiesta sul porto di Molfetta: 60 indagati, 2 arresti. Azzollini, 16 capi d'imputazi… - ALBERTINIGabry : RT @lucianocapone: Ricordate il sen.Azzollini? 2013, inchiesta sul porto di Molfetta: 60 indagati, 2 arresti. Azzollini, 16 capi d'imputazi… -