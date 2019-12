(Di mercoledì 25 dicembre 2019) E’ unditriste per tutto il mondo dello sport, è stata diffusa da poco la morte delsportivo Edward Aschoff, reporter di ESPN, 34enne deceduto a causa della, la notizia è stata diffusa direttamente dalla stessa emittente sportiva: “Siamo costretti a condividere questa devastante notizia della tragica scomparsa dell’amico e collega ESPN Edward Aschoff”. Da brividi l’ultimodel giovane cronista pubblicato sui social: “Avere laè piuttosto terribile. Come il peggiore in assoluto”. Così ilpubblicando la foto della sua compagna: “Ma mi aiuta avere questo dolce angelo che si prende cura di me, anche se rischia di prendersi la malattia. La zuppa, il tè e i deliziosi piatti che mi ha preparato, mi hanno impedito di strisciare in un angolo e piangere per giorni. Ti amo piccola. ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : Tragedia nel giorno di Natale: giornalista di 34 anni muore per polmonite, l'ultimo post è da brividi [NOME e DETTA… - CN24_tv : Tragedia di Natale. Sparisce dalla casa di riposo, anziano trovato morto nel fiume ???? QUI ?? - mamuam : RT @il_piccolo: Tragedia in Istria: auto della polizia investe e uccide una donna a Parenzo. L’incidente nel tardo pomeriggio della vigili… -