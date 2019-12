Tragedia di Natale | i genitori gli regalano la moto e lui muore a 1 km da casa Luca

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)Pezzutti aveva compiuto 17 anni il 16 luglio e aveva una grande passione per leda cross. Una passione che i suoiavevano coronato con un fantastico e costoso regalo di: una. Perprobabilmente la vigilia diè stato uno dei giorni più felici della sua vita. Non avevano aspettato mezzanotte ma gliela avevano consegnata il giorno prima e così lui, la mattina del 24 alle 11, l’ha accesa per andare a provarla, uscendo die morendo ad appena un chilometro da. E’ successo a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone: nell’incidente ha perso la vita un ragazzo di appena 17 anni,Pezzutti. Il giovane ha perso il controllo del mezzo cadendo in un fossato e terminando la sua corsa contro una spalletta in cemento. Per cause al vaglio della Polizia stradale di Spilimbergo, che sta svolgendo i rilievi, il ragazzo ha perso il controllo della ...

