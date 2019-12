Traffico Roma del 25-12-2019 ore 20 | 00

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI TRA IL SANT’ANDREA E L’USCITA FLAMINIA NELLA CARREGGIATA INTERNA. DISAGI VERSO IL BIVIO PER FIRENZE. SUL RACCORDO RISOLTO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO CIRCA UN’ORA FA TRA LE USCITE PONTINA E VIA DEL MARE DIREZIONE FIUMICINO.IN VIA DI NORMALIZZAZIONE. A CASAL BRUCIATO PER UN INCIDENTE POSSIBILI DISAGI IN VIA DONATI. POCHI I DISAGI PER. IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN ZONA SAN GIOVANNI PROVENENDO DALLA PRENESTINA. SULLA VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA VIA RICHELMY E PIAZZA IRNERIO. TRASPORTO PUBBLICO. METRO CON CORSE FINO ALLE 21. PER TRAM E BUS ULTIME CORSE CHE VARIANO A SECONDA DELLE LINEE. PIÙ TARDI, IN STRADA I BUS NOTTURNI ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 25-12-ore 20:00 ...

