(Di mercoledì 25 dicembre 2019) DI NUOVO IN SERVIZIO I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO. AUTOBUS E TRAM IN STRADA FINO ALLE 21 CIRCA. POI QUALCHE ORA DOPO INIZIERÀ IL SERVIZIO NOTTURNO. METRO APERTE, CORSE FINO ALLE 21. NON CI SONO AGGIORNAMENTO SUL. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE. ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 25-12-ore 16:30 proviene daDailyNews.

Leggi la notizia su romadailynews

riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -