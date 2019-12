(Di mercoledì 25 dicembre 2019)ANCORA SCARSO SULLE STRADE DI, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO. OGGI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE 8:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER FILOBUS, TRAM E BUS ATAC ETPL ALLE 21 SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI. IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE URBI ET ORBI DALLE 10 ALLE 13 UN REPARTO D’ONORE DEI CARABINIERI RAGGIUNGERA’ SAN PIETRO DALLA CASERMA DE TOMMASO IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN ZONA PRATI. SONO POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LE LINEE BUS AL PASSAGGIO DEL CORTEO MILITARE. PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO. NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI, PER UNA VORAGINE è CHIUSA ALVIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE. PER AVERE AGGIORNAMENTI ...

Leggi la notizia su romadailynews

riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - NaiveLeftist : RT @uvafragola: Ci potete mettere dentro qualsiasi puttanata sulla qualità della vita, sulla gestione dei mezzi, sul traffico e su qualsias… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -