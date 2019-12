Tina Cipollari si sposa? La clamorosa notizia | nozze fissate

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il rapporto trae l’attuale compagno Vincenzo Ferrara sembra procedere meglio del previsto. Dopo i lunghi anni trascorsi insieme a Kiko Nalli, periodo di massima esposizione televisiva della coppia terminato con la separazione, la matrona del Trono Over sarebbe ora pronta a compiere nuovamente il grande passo; almeno, questo è quello che traspare dalle dichiarazioni raccolte da Nuovo. Il settimanale attualmente in edicola avrebbe infatti registrato le dichiarazioni di un amico intimo della coppia; la fonte, non rivelata, avrebbe annunciato la prossimità delle nuovetra i due. Addirittura, ci sarebbe persino un periodo fissato, con la fase di organizzazione avviata da tempo. Sarebbero pronti al grande passoe Vincenzo Ferrara: accettata la proposta, la cerimonia del matrimonio tra i due potrebbe andare in scena a marzo Secondo quanto riferito al ...

