(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Theè ladi un’anziana signora cui viene diagnosticato un cancro all’ultimo stadio e della famiglia che, per farle vivere serenamente le ultime settimane di vita, decide di non dirle nulla. Una, appunto, come recita il sottotitolo italiano del film, o meglio una “vera”, come puntualizza una didascalia in apertura. Perché è autentica ladi partenza, vissuta in prima persona dalla regista e sceneggiatrice cinoamericana Lulu Wang. Come la Wang, la protagonista Billi (interpretata dalla rapper e attrice Awkwafina, già vista in Ocean's 8 e Crazy Rich Asians), si sente per molti versi più americana che cinese, dato che la famiglia si trasferì negliquando lei aveva solo sei anni – infatti con lei i genitori a New York parlano in inglese. Il legame con le radici è rimasto forte, soprattutto con l’adorata, energica nonna Nai Nai (Zhao ...

Leggi la notizia su optimaitalia

StefanoFedele : The Farewell – Una Bugia Buona, una delicata storia familiare tra Cina e Stati Uniti - wwwFILMit : The Farewell: 'Un film che vi commuoverà anche se i personaggi non somigliano a Brad Pitt' - callmelalaland : NO VABBÈ RAGA MA BARRY JENKINS HA COME ICON LA NONNA DI THE FAREWELL POTREI PIANGERE THIS IS WHAT YOU CALL SUPPORTI… -