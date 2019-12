The Affair | Ruth Wilson costretta a scene di nudo | per questo motivo ha

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)ha lasciato la serie Theprima della sua conclusione e i motivi sarebbero legati alledi. Theha dovuto fare i conti con l'assenza dinegli episodi della quinta stagione, l'ultima a essere prodotta, e ora è stato svelato ilper cui l'attrice ha detto addio alla parte di Alison prima del previsto nonostante la serie le avesse permesso di conquistare un Golden Globe nel 2015. La star dello show avrebbe deciso di andarsene a causa delle frustrazioni causate dalle richieste legate alledie a quello che ha considerato un ambiente ostile in cui lavorare.ha infatti avuto non pochi problemi con la showrunner di The...

Leggi la notizia su movieplayer

