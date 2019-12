Terremoto Mugello | il card Betori | “Non farsi vincere dalla paura”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Della “parola di speranza” che porta la nascita di Gesù “abbiamo particolare bisogno in questa terra del, segnata dal. Il timore segna ancora i nostri cuori, e questo e’ naturale, ma non dobbiamo lasciarcipaura”. Lo ha detto ilinale Giuseppe, arcivescovo di Firenze, nell’omelia della messa della notte di Natale che ha voluto celebrare a Barberino del, comune piu’ colpito. Inagibile la chiesa di S.Silvestro, la funzione si e’ tenuta in una gremita palestra: circa un migliaio i presenti tra abitanti, i tanti volontari lodati dallo stessoinale, i sindaci e i sacerdoti come don Stefano Livi, parroco di S.Silvestro.ha spiegato di aver voluto celebrare la messa a Barberino per manifestare il suo affetto e per la sua “esperienza” di terremoti: viene ...

