Terremoto Canada | nuova scossa M 6 2

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tornano a tremare le coste del, dove nella notte di Natale si è verificata unadiche gli esperti hanno classificato al grado 6.2 della scala Richter. Stando ai dati diramati dall’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia e confermati dall’Usgs, il sisma ha avuto origine al largo delle coste canadesi, a 183 km da Port Hardy, in Columbia Britannica, ad una profondità di circa 10 km.Laè avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 dicembre ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione complice la forte intensità e la poca profondità. Undi gradi superiore al 6 che si origina a soli 10 km di profondità può avere infatti potenzialità distruttive anche se, fortunatamente, in questo caso le autorità, per il momento, non hanno segnalato danni a cose o persone. Le autorità locali sono al lavoro per chiarire la presenza di ...

Leggi la notizia su notizie

mapivi63 : RT @SkyTG24: Terremoto Canada, nuova scossa di magnitudo 6.2 su costa ovest - Giomil2 : RT @SkyTG24: Terremoto Canada, nuova scossa di magnitudo 6.2 su costa ovest - SkyTG24 : Terremoto Canada, nuova scossa di magnitudo 6.2 su costa ovest -