Teresa Bellanova accusata dai 5 Stelle | nel mirino 40 milioni | i dettagli sullo strano

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) I 5hanno ricevuto un bel «pacco» da, ministro dell' Agricoltura in quota Italia Viva. A scartarlo è stata Barbara Lezzi, ex ministro del Sud, che nelle vesti di esponente del governo aveva stanziato 300per aiutare quanti erano rimasti piegati dalla Xylella, il batter

Leggi la notizia su liberoquotidiano

matteorenzi : L’attacco a Teresa Bellanova non è solo disgustoso. È anche, più banalmente, incredibilmente falso. Tutti con te, T… - sole24ore : Bellanova: dalla sugar tax effetto boomerang per l’alimentare - TeresaBellanova : In Italia le lavoratrici guadagnano meno e sono più svantaggiate dei colleghi. Per questo politiche mirate che perm… -