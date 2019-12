Tennis | Rafael Nadal | “Trovarmi nella situazione in cui sono | a 33 anni | è incredibile”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) In una lunga intervista concessa a Marca,tocca molti punti relativi alla sua carriera, ai suoi record, alla possibilità di raggiungere Roger Federer a quota 20 Slam, alla sua Academy e ad altre questioni in seno all’ATP. Sull’Academy: “Lavoriamo perché qualcuno dei nostri giovani possa alzare un trofeo e porlo accanto ai miei. Ma bisogna essere onesti e non ingannare la gente: siamo un centro molto giovane, abbiamo appena tredi vita. I risultati dell’accademia si posvedere solo condi lavoro. Qui può venire un giocatore giovane, già formato, e contribuire al buon nome dell’accademia nel mondo. Però l’esito reale di una cosa come questa dev’essere il lavoro dall’inizio. Ci serve più tempo per vederne i frutti“. Sulla sensazione di imbattibilità a Parigi: “Non credo che gli avversari mi vedano ...

