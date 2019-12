Stelle nate ad intermittenza I dettagli delle nuove osservazioni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)ad. IUna nuova indagine portata a termine grazie al Very Large Telescope (VLT) dell’European Southern Observatory (Eso) ha raccolto dati di estrema importanza riguardanti la formazionenelle regioni centrali della Via Lattea. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, ha visto come protagonisti un team di ricercatori guidato da Francisco Nogueras-Lara e Rainer Schödel dell’Istituto nazionale di Astrofisica a Granada, in Spagna, a cui ha partecipato anche Santi Cassisi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). La ricerca è stata possibile grazie soprattutto allo strumento HAWK-I installato sul VLT nell’ambito della survey “GalacticNucleus”. Lo strumento ha passato al setaccio un campione di oltre 3 milioni dicoprendo un’area di 60mila anni luce quadrati grazie alla luce ...

Leggi la notizia su termometropolitico

fdz75 : @lucagiordani71 @TerenceMckenn16 @matteosalvinimi Quello che dici non ha senso... perché se lo avesse, solo 5 mesi… - dddtriple1 : @Gigadesires Credo che per questo triste signore il cui nome evoca un esapode salterino,sia benvenuta qualsiasi alt… - LaraPolidori : Maggior parte delle stelle al centro della via Lattea nate tra 8 e 13,5 miliardi di anni fa: -