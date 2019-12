Sport in tv oggi mercoledì 25 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)25, nel giorno di Natale, saranno volley e basket i duegrandi protagonisti: si parte alle ore 18.00 con Trento-Ravenna, anticipo della prima di ritorno di SuperLega, mentre alla stessa ora sarà protagonista la NBA con Toronto Raptors-Boston Celtics. Alle ore 20.30 sarà la volta di Philadelphia Sixers-Milwaukee Bucks, mentre la Serie A proporrà l’anticipo della 15ma giornata, ovvero Virtus Bologna-Fortitudo Bologna, infine ancora NBA protagonista con Golden State Warriors-Houston Rockets alle ore 23.00. Di seguito tutti gli appuntamenti di25: 18.00 Volley, Superlega: Trento-Ravenna – Rai+HD, RaiPlay 18.00 Basket, NBA: Toronto Raptors-Boston Celtics – SkyUno, SkyNBA, Sky Go 20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Fortitudo Bologna – Euro2, EuroPlayer 20.30 Basket, NBA: ...

Leggi la notizia su oasport

TeresaBellanova : Sulla #Xylella dire bugie è uno sport nazionale. Quelle delle ultime ore non le posso tollerare. A chi oggi continu… - GiuseppeConteIT : Olimpico, professionistico, dilettantistico, amatoriale, agonistico. Abbiamo conosciuto lo sport in tutte le sue sf… - OfficialASRoma : ???? Ricordate le maglie realizzate nell'evento Art Sport Roma? Da oggi fino al 7 gennaio sono in asta su… -