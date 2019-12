(Di mercoledì 25 dicembre 2019)si incontrano nel “Boxing Day” dellaB e puntano a non perdere punti, pur avendo obiettivi drasticamente differenti. I siciliani sono reduci dal cambio di allenatore che ha portato all’arrivo in panchina di Castori: Il tecnico ha esordito con un buon pareggio contro il Pescara, ma non perdere sarà fondamentale se … L'articoloB, ililinsu

Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, il Trapani ospita il Perugia: gara in diretta su DAZN: Trapani e Perugia si in… - trapani24h : Serie B in campo a Santo Stefano, Benevento all'esame Chievo - MPusigi : RT @ParmaLiveTweet: Scozzarella 3.0: la crescita esponenziale del metronomo ex Trapani: Nella rosa del Parma ci sono diversi giocatori che… -