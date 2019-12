Serie B | dietro al Benevento è autentica bagarre | dal Pordenone all’Empoli

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La situazione inB, dopo 17 giornate, è molto frastagliata: ilsta dominando e va in fuga. La zona playoff è una giungla LaB regala sempre grandi emozioni, con partite ricche di gol e colpi di scena, con pronostici tutti da sovvertire. L’unica certezza, confermata da inizio stagione, è ildi Filippo Inzaghi: 40 punti e primo posto in classifica.ai giallorossi c’è la sorpresaa guidare il treno playoff: 31 punti per i neroverdi, che cercano di staccare gli altri concorrenti. Insegue il terzetto composto da Frosinone, Perugia e Cittadella, a 26 punti. La squadra di Venturato si conferma sempre al top in cadetteria, mentre i campioni del mondo Nesta e Oddo cercano di vincere anche sulle panchine di Frosinone e Perugia. Alle loro spalle un altro tris, a 25 punti: Chievo, Entella e Crotone. I clivensi vogliono subito tornare in ...

Leggi la notizia su calcionews24

francescocosta : Ci sono molte cose intelligenti in questo articolo di @dmanusia, soprattutto sulla drammatica inadeguatezza cultura… - mirkonicolino : @juventusfans Abbiamo il 6° attacco della Serie A. Dietro anche a quello del Cagliari. Dire che il nostro attacco è rodato è una bestemmia - MaxWhitesand : @Francalidia4 @LadyD56671901 @Francesco2370 @PiccolaJedi74 Imparate imparate... Che magari imparate a ridere invece… -