Serena Grandi in politica | candidata alle regionali Emilia Romagna?

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Dalla Casa del Grande Fratello alla. Non è certamente il primo caso (Rocco Casalino insegna: prese parte alla primissima edizione italiana del reality, oggi è il capo della comunicazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte), ma desta comunque clamore la decisione didi scendere in campo. L'attrice, da anni ormai ai margini del mondo dello spettacolo che conta, sembra ad un passo dalla candidatura nella lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni, aspirante presidente della Regioneper il centrodestra (le elezioni si terranno il 26 gennaio prossimo).: "Con Gianni Morandi storia bellissima. Mi ha fatto sentire una regina" (video)in? 25 dicembre 2019 19:08.

Serena Grandi candidata con la Borgonzoni. Indagata per 2017: Bancarotta fraudolenta. 2018: Hotel non pagati Nel 2003: