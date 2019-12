(Di mercoledì 25 dicembre 2019)punta arsi nella lista civica di Lucia Borgonzini per le prossime elezioni regionalisi dà alla. La nota attrice, premio Oscar per il film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, pensa di reinventarsi nella sfera professionale. Difatti, ammette di volersire nella lista civica a sostegno di Lucia Borgonzini in vista delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. L’esponente della Lega beneficerebbe del supporto dell’affermata artista romagnola, già scesa in campo nel 2006 a Roma nella lista di Alessandra Mussolini per l’elezione a sindaco di Gianni Alemanno. Un ottimo colpo quello potenzialmente assestato dal partito dal carroccio, se non altro per la notorietà goduta da. “Sono convinta di poter dare una mano a Lucia”, queste le parole di. Più volte aveva espresso simpatia nei confronti del ...

Leggi la notizia su kontrokultura

repubblica : Serena Grandi si candida con Borgonzoni - KontroKulturaa : Serena Grandi, discesa in politica: l’attrice si candida - - Anna00629556 : RT @massimilianort: @LaPrimaManina Beh magari é l’occasione per tornare in Romagna a pagare i conti in sospeso -