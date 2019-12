Scontro scooter-auto fatale | il giovane campione di nuoto pinnato Dario D’Alessandro

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Una tragedia terribile ha scosso la notte della Versilia.D’Alessandro, 16 anni, vincitore di cinque titoli italiani Under 18 di, già parte della Nazionale juniores ai Mondiali di Sharm el Sheikh, in Egitto, è morto questa notte in un incidente stradale a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore, in provincia di Lucca. Stando alla ricostruzione dell’incidente, che comunque dovrà essere ulteriormente approfondita, D’Alessandro, che si trovava su uno, alle 2:30 di questa notte si sarebbe scontrato con un’che lo precedeva, per poi andare a finire contro un muretto. Il ragazzo, senza casco, a seguito del violento impatto è deceduto sul colpo. Stava rientrando da una serata trascorsa con i suoi amici. Iscritto al Kamasub Camaiore club, D’Alessandro gareggiava in un variegato numero di specialità, tra cui i 50, 100 e 200 monopinna. ...

