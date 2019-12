Scomparsa Paola Buzzi da Varese | l’appello della Questura | “Chiunque la incontri chiami

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Non c'è ancora nessuna traccia di, la 46enne disabato dalla sua abitazione. Laha diffuso un appello alla cittadinanza per chiedere aiuto e dire di telefonare nel caso la donna fosse avvistata da qualche parte. Da quanto si apprende potrebbe trovarsi in stato confusionale.

Leggi la notizia su milano.fanpage

zazoomnews : Varese. Senza esito le ricerche di Paola Buzzi: è scomparsa da sabato - #Varese. #Senza #esito #ricerche - zazoomblog : Varese vigili e protezione civile sulle tracce di Paola Buzzi: scomparsa e in stato confusionale - #Varese #vigili… - zazoomblog : Varese vigili e protezione civile sulle tracce di Paola Buzzi: scomparsa e in stato confusionale - #Varese #vigili… -