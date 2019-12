Sci alpino | i precedenti delle azzurre a Lienz Federica Brignone vinse nel 2017

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di scial femminile festeggia il Natale e si prende una brevissima pausa, dato che già nel prossimo weekend le atlete saranno impegnate in un nuovo fine settimana di gare. Come tradizione, infatti, si gareggerà in Austria, in questa occasione ache, sovente, si alterna con Semmering nell’ultimo appuntamento pre-Capodanno. Sulla pista denominata Schlossberg il Circo Bianco al femminile sarà impegnato in due prove tecniche, un gigante e uno slalom, come spesso capita su questo pendio che ha regalato diverse soddisfazioni ai colori italiani. Nell’ultima edizione disputata il 29 dicembre, per esempio,si aggiudicò il gigante davanti a Viktoria Rebensburg e Mikaela Shiffrin che, nella giornata precedente, si era aggiudicata lo slalom davanti a Wendy Holdener e Frida Hansdotter. Nel 2015 e 2013 nessuna gioia per le nostre ...

Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… - Eurosport_IT : La Stelvio attende il suo Padrone e l'augurio di Buon #Natale è che sia Dominik #Paris... ?????? - il_piccolo : Bloccati su una lastra di ghiaccio a Sella Nevea: due scialpinisti recuperati dal Soccorso Alpino. L'attacco dello… -