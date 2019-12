Sci alpino | Dominik Paris il Signore della Stelvio L’azzurro insegue un leggendario

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Dopo la sfortunata due giorni in Val Gardena, la Coppa del Mondo maschile resta in Italia e triplica a Bormio, visto che proprio la località valtellinese ospiterà due discese libere (una è il recupero di quella cancellata sulla Saslong) ed una combinata. La pistasarà dunque la Regina al ritorno dalle feste natalizie e c’è chi ha dominato in quel di Bormio nelle ultime due stagioni. Si tratta di, che va a caccia di un pokerdavanti ai propri tifosi dopo aver già vinto per ben tre volte in carriera in Valtellina. Il vero, reduce da due fantastiche vittorie in discesa libera negli ultimi due anni e che si aggiungono a quella del 2012. Sette anni fa arrivò proprio il primo successocarriera per l’altoatesino sulla, dividendosi il primo gradino del podio con l’austriaco Hannes Reichelt. Cinque anni dopo ...

Leggi la notizia su oasport

