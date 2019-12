Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | a Bormio scatta l’operazione sorpasso per Dominik

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) ObiettivoParis si prepara ad una due giorni fondamentale per la sua stagione e per le sue ambizioni di conquistare ladeldi discesa. Il 27 e 28 Dicembre, infatti, sono in programma adue discese libere, una che recupera quella cancellata in Val Gardena. Proprio la cancellazione della gara sulla Saslong può considerarsi un colpo di fortuna per l’altoatesino. Infatti Paris non ha un mai avuto un grande feeling con pista gardenese, mentre completamente diverso è il rapporto con la Stelvio. In quel dici ha già vinto per tre volte in carriera in discesa. Sette anni fa arrivò proprio il primo successo con l’altoatesino che condivise il primo gradino del podio con l’austriaco Hannes Reichelt. Nel 2017 Paris vinse davanti ai norvegesi Svindal e Jansrud, mentre lo scorso anno ci fu addirittura una doppietta azzurra con Christof ...

