Santo Stefano a Verona | i convocati di Inzaghi per il Chievo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Giornate intense per il Benevento, il campionato ancora non si ferma, anzi c’è alle porte un’altra delicata sfida per la squadra diche, domani, giorno di, sarà impegnata al Bentegodi contro il. Il tecnico dei giallorossi può contare sull’intera rosa a propria disposizione per questa sfida di cartello. Di seguito la lista dei giocatori che andrà in Veneto. PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Antei, Tuia, Volta, Maggio CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Tello, Basit, Vokic, Kragl, Improta, R. Insigne ATTACCANTI: Coda, Sau, Di Serio, Armenteros. L'articolo, idiper ilproviene da Anteprima24.it.

