Salto con gli sci | 68^ Tournée dei 4 trampolini | cast stellare | ma solo uno avrà la gloria

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) I FAVORITI DELLA 68^ EDIZIONE La prima parte della stagione 2019-’20 è andata in archivio e ilcon gli sci si prepara al liturgico appuntamento delladei 4, che dal 28 dicembre al 6 gennaio impegnerà gli atleti in una lotta serratissima per la 68^ edizione di questo prestigiosissimo evento. Viene, dunque, da chiedersi chi sono i favoriti per l’appuntamento? In base a quanto visto sinora, i saltatori più accreditati per il successo sono quattro. Il primo è, indubbiamente, Ryoyu Kobayashi. Il ventitreenne giapponese, vincitore della 67^ edizione, ha tutte le carte in regola per ripetersi anche quest’anno. D’altronde indossa il pettorale giallo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo pur dando l’idea di avere ancora margine di crescita, soprattutto in fase di stacco. Sinora non ha mostrato lo strapotere di dodici mesi ...

Leggi la notizia su oasport

