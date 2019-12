(Di mercoledì 25 dicembre 2019)... il bello della! chiude il suo ciclo ladicon uno spettacolo live su Rai 2. Il miglior regalo televisivo per questo2019 lo fa Rai 2 con Vincenzocon il suoindal Centro di Produzione Rai di Napoli. Va in onda proprio questa, martedì 25 dicembre 2019, la terza e ultima commedia preparata per questo esperimento davvero ben riuscito che ha rito la televisione alle sue origini riuscendo nello stesso tempo a (r)innovare un genere fondante della tv italiana. Parola d'ordine 'Qualità', nella produzione e nella realizzazione: la professionalità ha regnato sul palco, dietro le quinte e in regia e non è una cosa così scontata in tv.ilintv ladied è "UnaEsagerata" pubblicato su TVBlog.it 25 dicembre 2019 13:44.

Leggi la notizia su blogo

SerieTvserie : Salemme porta il teatro in diretta tv la sera di Natale ed è 'Una Festa Esagerata' - NickCelentano : RT @GiusCandela: Salemme alla seconda non cala ma sale al 7% di share, Arbore subito dopo porta a casa il 5,3%. Segnali positivi per Rai2.… - andreadauria1 : RT @GiusCandela: Salemme alla seconda non cala ma sale al 7% di share, Arbore subito dopo porta a casa il 5,3%. Segnali positivi per Rai2.… -