Rugby | da Pettinelli a Manfredi | i giovani italiani emergenti tra Pro14 e Top12

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Si sta chiudendo l’anno e, come sempre, è il momento di bilanci. Anche nello sport. E nelsi chiude un 2019 difficile, con la nazionale che ha raccolto solo un paio di vittorie contro formazioni nettamente più deboli e con l’addio di Conor O’Shea. E’ andata meglio in Guinness Pro 14 con i playoff conquistati dalla Benetton Treviso, ma l’avvio di questa stagione vede i veneti e le Zebre in sofferenza. Tra le poche note positive, però, ci sono diversiche si stanno mettendo in luce tra. Partiamo dalla lega celtica e partiamo proprio dalla Benetton Treviso. Negli ultimi 12 mesi, ma soprattutto in questa prima parte di stagione, sono tre i giocatori che hanno mostrato la maggior crescita e che sono già pronti a provare a giocarsi un posto anche in azzurro. Come spesso capita è la terza linea a dare maggiori garanzie, con Michele ...

