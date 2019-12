Rosa Perrotta racconta cos’è cambiato “sotto le lenzuola” con Pietro Tartaglione

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)hato al settimanale “Chi” del suo rapporto sotto le lenzuola con il compagno, dopo l’arrivo del loro primo figlio Dodo.sono diventati genitori da poco, con l’arrivo del piccolo Dodo. Ma dopo la nascita del bambino tra i genitori qualcosa è inevitabilmente, che … L'articolocos’è“sotto le lenzuola” conè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

leggoit : #uominiedonne, rosa perrotta mamma: «Ancora oggi non è più come prima, c’è un calo del desiderio allucinante» - AIMHTrashmania : RT @BenactivGolaE: Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta ed Emanuele Mauti appena succede qualcosa che non li riguarda minimamente #uominiedonn… - AIMHTrashmania : RT @trash_italiano: ROSA PERROTTA CHE SI FA PASSARE IL FITVIA DAL FIGLIO APPENA NATO ?? -